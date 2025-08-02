В Подмосковье от удара молнии загорелись несколько таунхаусов
В нескольких населённых пунктах Подмосковья молнии попали в частные дома, что вызвало пожары в таунхаусах. Об этом сообщает ИА Регнум.
Молния ударила в дом в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Заречное» в Люберцах. Аналогичный инцидент произошёл в коттеджном посёлке «Набережный» в Долгопрудном. О возгорании в Балашихе официальные подробности пока не раскрыты.
На место происшествий оперативно прибыли пожарные службы. Оба возгорания уже потушены. После ликвидации основного огня пожарные вскрыли участки кровли для полного устранения очагов возгорания.
В результате происшествий пострадавших нет, но точные причины и ущерб устанавливаются. Местные жители отмечают, что гроза была сильной, с многочисленными ударами молний и проливным дождём.
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