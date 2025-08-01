Участок дороги «Ростов — Волгодонск» перекрыт из-за пожара — МЧС

01 августа 2025, 17:08

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Участок дороги «Ростов — Волгодонск» перекрыт в Ростовской области на фоне ландшафтного пожара. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России в пятницу, 1 августа.





В сообщении говорится, что населенным пунктам ничего не угрожает. К тушению возгорания привлечены десяток единиц техники и 30 человек.





«Мартыновский район, автодорога «Ростов – Волгодонск», 131-й километр, произошло возгорание сухой растительности вдоль автодороги на площади 0,5 гектара. Из-за сильного задымления сотрудниками ГАИ организован объезд данного участка», — добавил представитель ведомства.