В Подмосковье отдают под суд серийного похитителя проводов

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Полицейские Павловского Посада завершили расследование серии краж проводов от электроприборов, подозреваемый в преступлениях 36-летний житель города Электроугли предстанет перед судом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что осенью 2023 года злоумышленник пробирался в частные дома и бытовки, отрезал провода у бытовых приборов и уносил с собой. Кроме того, он перерезал электрокабели на дачных участках, а также украл квадроцикл из одного из гаражей. Общий ущерб от преступной деятельности составил 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Мужчина был задержан на месте преступления. Теперь его уголовное дело, открытое по статье «Кража», передано в Павлово-Посадский городской суд.
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