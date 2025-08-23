На рынке в Махачкале возникла угроза распространения пожара
В Махачкале произошло возгорание на складе рынка. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.
Воспламенение произошло 23 августа на складе, расположенном на территории Куядинского рынка в Махачкале. Сообщается, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.
В сообщении ведомства указывается на потенциальную угрозу распространения огня на близлежащие строения. Для ликвидации возгорания на месте работают пожарные подразделения. По предварительным сведениям, в результате происшествия обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Ранее сообщалось о катастрофическом пожаре на Челябинской птицефабрике, площадь которого составила 7 тысяч квадратных метров.
