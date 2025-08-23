Достижения.рф

На рынке в Махачкале возникла угроза распространения пожара

Пожар на рынке Махачкалы создает угрозу соседним зданиям
Фото: Istock/zim286

В Махачкале произошло возгорание на складе рынка. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.



Воспламенение произошло 23 августа на складе, расположенном на территории Куядинского рынка в Махачкале. Сообщается, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В сообщении ведомства указывается на потенциальную угрозу распространения огня на близлежащие строения. Для ликвидации возгорания на месте работают пожарные подразделения. По предварительным сведениям, в результате происшествия обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось о катастрофическом пожаре на Челябинской птицефабрике, площадь которого составила 7 тысяч квадратных метров.

Ольга Щелокова

