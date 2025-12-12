Россиянин пытал и насиловал сожительницу, а затем «постирал» её собаку в машинке

12 декабря 2025, 11:27

На Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и её псу

Фото: Istock/Zolnierek

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Прокуратура Камчатского края сообщает, что мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера и жестокое обращение с животными.