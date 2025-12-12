Россиянин пытал и насиловал сожительницу, а затем «постирал» её собаку в машинке
В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Прокуратура Камчатского края сообщает, что мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера и жестокое обращение с животными.
Городской суд назначил злоумышленнику 7 лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, в октябре 2024 года гражданин из ревности избил 32-летнюю сожительницу. Он нанёс женщине не менее 20 ударов кулаками, связал её скотчем, изрезал ножом и совершил развратные действия.
Незадолго до этого он поместил маленькую собаку сожительницы в стиральную машину и включил режим стирки. Женщина успела спасти питомца и отвезла его в ветеринарную клинику. После этого она сообщила о произошедшем родственникам. Они извлекли её из квартиры через окно.
Ранее в Краснодаре суд приговорил мужчину к 20 годам заключения за зверское убийство жены.
Читайте также: