В Подмосковье поймали банду квартирных воров

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Группу из трёх рецидивистов, промышлявших квартирными кражами, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, два преступника проникли днём в один из многоквартирных домов в Жуковском при помощи универсального ключа от домофона, выбрали квартиру, позвонили в дверь и убедились, что дома никого нет, а затем вскрыли замок отмычкой. Из квартиры они вынесли драгоценности и деньги на общую сумму более 500 тысяч рублей, а потом скрылись на машине, в которой их ждал третий участник банды», — говорится в сообщении.Подозреваемых задержали в Коломне. Ими оказались ранее судимые жители Ивановской области 44, 38 и 37 лет. В их машине полицейские обнаружили часть украденного, а также набор отмычек. В ходе следствия было установлено, что банда тем же способом обворовала ещё две квартиры — в Орехово-Зуеве и Мытищах. Сейчас полиция выясняет, есть ли на счету задержанных и другие преступления, а также устанавливает возможных сообщников.
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