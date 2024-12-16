В Подмосковье поймали аферистку, выманившую у пенсионерки 300 тыс. рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Женщину, подозреваемую в краже денег у 85-летней жительницы Орехово-Зуевского округа, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, аферистка проникла в квартиру пожилой женщины, назвавшись соцработницей. Она сказала, что нужно обменять купюры старого образца на новые. Получив хранившиеся в доме сбережения в размере 300 тысяч рублей, аферистка заявила, что ей нужно отойти за договором, после чего ушла с полученными деньгами», — говорится в сообщении.В ходе расследования полицейским удалось установить личность лжесоцработницы: ей оказалась 40-летняя жительницы Владимирской области, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков. Женщину задержали по месту её временного проживания в Егорьевске. Сейчас проверяется её причастность к другим преступлениям.
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