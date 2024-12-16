В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

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В России раскрыто свыше 700 случаев мошенничества, связанных с хищением социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом информирует ТАСС.
Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что ущерб от данных схем составил не менее 1 миллиарда рублей.
По информации Курносенко, преступления были зафиксированы в 59 субъектах Российской Федерации, в результате чего возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 217 лиц.
Генерал-лейтенант привел пример одной из выявленных схем, по которой мошенники подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, утверждая, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц без предоставления необходимых документов, подтверждающих факт рождения ребенка.
Курносенко отметил, что на основании представленных документов МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей. Он добавил, что наиболее часто оформлялось рождение двойни, что позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.
В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации Курносенко, преступления были зафиксированы в 59 субъектах Российской Федерации, в результате чего возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 217 лиц.
Генерал-лейтенант привел пример одной из выявленных схем, по которой мошенники подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, утверждая, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц без предоставления необходимых документов, подтверждающих факт рождения ребенка.
Курносенко отметил, что на основании представленных документов МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей. Он добавил, что наиболее часто оформлялось рождение двойни, что позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.
В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова