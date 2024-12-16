В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

Следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю раскрыли новый эпизод мошенничества, связанный с организованным преступным сообществом, в которое входят экс-депутат Законодательного собрания Приморья и бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев, а также его сообщники Светлана Ширшикова и Галина Мальцева. Об этом информирует РИА Новости.