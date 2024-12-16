Грузовик столкнулся с пассажирским поездом

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В ночь на сегодня, 00:09 по местному времени, на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
К счастью, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Локомотив получил повреждения. В Дальневосточной железной дороге сообщили, что движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирам обеспечивается необходимый комфорт: поддерживается нужная температура в вагонах и при необходимости предоставляется горячее питание.
Для устранения последствий инцидента на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов №351 и №352 более чем на 2,5 часа. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб под руководством начальника ДВЖД Евгения Вейде.
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К счастью, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Локомотив получил повреждения. В Дальневосточной железной дороге сообщили, что движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирам обеспечивается необходимый комфорт: поддерживается нужная температура в вагонах и при необходимости предоставляется горячее питание.
Для устранения последствий инцидента на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов №351 и №352 более чем на 2,5 часа. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб под руководством начальника ДВЖД Евгения Вейде.
Произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова