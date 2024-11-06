В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трёх уроженцев Молдовы, подозреваемых в серии краж из частных домов, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 33 до 37 лет, один из которых ранее был судим за кражу, во время отсутствия хозяев проникали в частные дома, отжимая двери или пластиковые окна, забирали деньги и ювелирные украшения, а также другие ценные вещи, а потом тем же путём покидали помещения», — говорится в сообщении.На территории Московской области банда совершила семь таких краж, общий ущерб от преступлений составил около 6 млн рублей.
Полицейские сумели вычислить членов банды и при силовой поддержке Росгвардии задержали их по месту временного проживания в ближайшем Подмосковье. В квартирах задержанных была обнаружена часть украденных вещей.
Сейчас следствие проверяет причастность банды к другим аналогичным преступлениям.
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