В Техасе автомобиль въехал в здание больницы, есть погибшие и раненые

Фото: iStock/MattGush
Автомобиль врезался здание клиники неотложной помощи в Техасе, в результате один человек погиб и не менее 10 пострадали, сообщает телеканал ABC News.
В последнем заявлении полиции говорится, что водитель машины въехал в здание клиники непреднамеренно и угрозы населению нет. Точная причина аварии не называется.
Читайте также:
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
При стрельбе в церкви в Техасе был ранен ребенок
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
Артем Путинцев