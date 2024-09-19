В России тоже продаются рации, взорвавшиеся в Ливане

Фото: istock/zhudifeng
Рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России.
Согласно объявлениям, найденным РИА Новости на популярных маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до шести тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в нескольких районах Ливана произошли взрывы устройств связи, вызвавшие пожары в жилых домах и автомобилях в южном пригороде Бейрута и других поселениях. Источники утверждают, что причиной инцидента стали взрывы раций, аналогичных тем, что продаются в России.
Ранее сообщалось, что взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Сообщается, что устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса.
Читайте также:
Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды
Ранее стало известно, что в нескольких районах Ливана произошли взрывы устройств связи, вызвавшие пожары в жилых домах и автомобилях в южном пригороде Бейрута и других поселениях. Источники утверждают, что причиной инцидента стали взрывы раций, аналогичных тем, что продаются в России.
Ранее сообщалось, что взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Сообщается, что устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса.
Читайте также:
Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды
Елена Перлова