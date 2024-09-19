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В России тоже продаются рации, взорвавшиеся в Ливане

Взорвавшиеся в Ливане рации Icom V82 продаются в России
19 сентября 2024, 00:56
Фото: istock/zhudifeng

Фото: istock/zhudifeng

Рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России.
Согласно объявлениям, найденным РИА Новости на популярных маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до шести тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Ливана произошли взрывы устройств связи, вызвавшие пожары в жилых домах и автомобилях в южном пригороде Бейрута и других поселениях. Источники утверждают, что причиной инцидента стали взрывы раций, аналогичных тем, что продаются в России.



Ранее сообщалось, что взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Сообщается, что устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса.

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#техника
#взрывы
#ливан
«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries
Бакальчук записала видеообращение к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
18 сентября 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала Telegram-канале вечером 18 сентября.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», — говорит в видеообращении Татьяна Бакальчук.



Потасовка со стрельбой произошло 18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве. В результате стрельбы погибли два охранника БЦ «Романов Двор», которые попытались оказать сопротивление вооруженным людям. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга, Татьяна, говорит, что это — неудачный рейдерский захват.

После конфликта задержали около 20 человек. Что случилось на самом деле, разбирается Следственный комитет, куда вызвали на допрос Владислава Бакальчука.

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#погибший
#уголовное дело
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Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
18 сентября 2024, 21:26

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Израиль взорвал тысячи раций, используемых членами шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет портал Axios.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Ливана начали взрываться иные устройства связи, чем пейджеры. В частности, речь шла о рациях, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Позднее появилась информация о детонации автомобилей, мопедов и бытовой техники.

По данным портала, разведывательные службы Израиля заранее установили в рации взрывные устройства, после чего отправили их в Ливан. Эти рации являются частью системы связи, которая должна использоваться в ходе войны с Израилем.

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#ливан
#взрыв
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#техника
#информация
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До 14 человек возросло число погибших после взрывов раций в Ливане
В результате взрывов раций в Ливане погибли 14 человек, пострадали 450
18 сентября 2024, 21:01

Фото: iStock/YuriyVlasenko

Число погибших от непрекращающихся взрывов раций в Ливане выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба местного центра чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Также отмечается, что до 450 человек увеличилось количество пострадавших.

Ранее в этот день сообщалось, что после массовой детонации пейджеров, которыми активно пользуются члены шиитского движения «Хезболла», начали взрываться другие устройства. В частности, речь шла о рациях, радиоприёмниках, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Однако, помимо этого, наблюдались взрывы бытовой техники, автомобилей и мопедов.

Общее число пострадавших от двухдневных взрывов в Ливане оценивается в порядка трёх тысяч человек.

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#взрыв
#пострадавший
#погибший
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Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
Захарова: РФ выступает за расследование взрывов пейджеров в Ливане
18 сентября 2024, 20:42

Фото: РИА Новости / Виссам Матта

Во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, ещё тысячи пострадали. 18 сентября Ливан накрыла еще одна волна взрывов. О том, что происходит в стране — в материале «Радио 1».

Как пейджеры могли взорваться

Пейджерами активно пользуются члены шиитского движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время нет точного объяснения тому, как они могли сдетонировать. Однако экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден убеждён, что в них ещё до отправки в Ливан было внедрено взрывное устройство. Позднее телеканал Al Jazeera подтвердил эту информацию, отметив, что взорвавшиеся пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки.
«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане
«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане

Кто стоит за терактом в Ливане

МИД Ливана после произошедшего выпустил заявление, в котором обвинил в произошедших взрывах Израиль. Предполагается, что представители израильской разведки «Моссад» получили доступ к средствам связи, которые должны быть переданы участникам «Хезболлы».

Они нанесли на аккумуляторы пейджеров взрывоопасное вещество, после чего отправили их в Ливан. Очевидцы сообщают, что на пейджеры начали активно поступать сообщения как раз перед взрывами. Очевидно, что от такой активной работы батарейки устройств перегрелись, что привело к детонации нанесённого на них вещества.

Новые взрывы в Ливане

18 сентября, на следующий день после детонации пейджеров поступила информация о том, что в Ливане продолжаются взрывы. Очевидцы сообщают, что теперь детонации подверглась другая техника. В частности, речь идёт о рациях, автомобильных магнитолах, радиоприёмниках и кухонной бытовой технике. Кроме того, начали взрываться машины и мопеды.
В Ливане начала взрываться бытовая техника
В Ливане начала взрываться бытовая техника

Число пострадавших и раненых в Ливане

По последним данным, в результате детонации пейджеров погибли 12 человек, среди которых двое детей. Число раненых достигло более 2,8 тысяч человек. В настоящее время число жертв уточняется, поскольку взрывы в Ливане не утихают.

Реакция России на взрыв пейджеров в Ливане

МИД РФ назвал произошедшее актом гибридной войны и осудил организаторов атаки, призвав стороны конфликта к сдержанности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот инцидент обязательно необходимо расследовать, он требует международного внимания.

После этого появилась информация, что власти Ливана готовят обращение в Совбез ООН в связи с массовой детонацией пейджеров.

Причастность США к детонации устройств

Госдеп США заявил, что Вашингтон не причастен к массовой детонации пейджеров членов движения «Хезболлах». При этом издание Axios писало, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант за несколько минут до начала взрывов звонил главе Пентагона Ллойду Остину.

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Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе охранников
18 сентября 2024, 20:41

Фото: iStock/Imagesines

Руководство маркетплейса Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в центральном офисе компании в Москве. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
Отмечается, что во время стрельбы скончались два охранника БЦ «Романов Двор», которые попытались оказать сопротивление ворвавшимся вооружённым людям.

Компания принесла соболезнования родным и близким погибшим, а также пообещала оказать семьям всю необходимую поддержку.

Также в Wildberries добавили, что в результате перестрелки были ранены другие сотрудники охраны центра и прибывшие на место полицейские.

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#охрана
#компании
#соболезнования
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СК РФ допрашивает Бакальчука после стрельбы в офисе Wildberries
Владислав Бакальчук находится на допросе у СК РФ
18 сентября 2024, 20:40

Фото: iStock/Atstock Productions

Бизнесмен Владислав Бакальчук в настоящий момент проходит допрос в Следственном комитете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее в этот день Бакальчук давал показания в полиции. У него нет статуса задержанного, а допрашивают его в качестве свидетеля.

Напомним, что несколькими часами ранее главный офис компании Wildberries в Москве был атакован неизвестными, которые открыли стрельбу. В результате это происшествия погибли двое человек, ещё несколько получили ранения.

По словам владелицы компании и экс-супруги бизнесмена Татьяны Бакальчук, её бывший муж с компанией охранников пытался незаконно проникнуть в офис. Позднее он заявил, чтобы якобы пришёл для проведения переговоров, а охрану взял, поскольку ожидал провокаций.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по трём статьям: о покушении на убийство, о незаконном хранении огнестрельного оружия, о самоуправстве и о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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#следственный комитет
#полиция
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#офис
#происшествия
#компании
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Дача, водка, беременность: Директор интерната «сдавал» детей с особенностями развития педофилу
18 сентября 2024, 20:25

Фото: istock / Stivog

11 сентября в Ивановской области суд вынес приговор Александру Цымбалюку, экс-директору Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей с особенностями развития. Мужчина признан виновным в сексуальном насилии в отношении воспитанников. Педофил получил 23 года лишения свободы.
В материале «Радио 1» расскажем, как мужчина посылал несчастных детей в руки взрослому извращенцу.

Под грифом «секретно»

О преступлениях Цымбалюка следователям стало известно во время расследования дела бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей. Ужасающие события, ставшие основанием для обвинения, разворачивались в стенах интерната более десяти лет, пока Цымбалюк был его руководителем.

Как именно следствие вышло на Цымбалюка, не разглашается, однако в апреле 2021 года он был задержан в Дагестане.

Вместе с ним арестовали Николая Бухонина, бизнесмена и экс-зампреда совета Ассамблеи народов РФ. Дело, касающееся половой неприкосновенности несовершеннолетних, сразу же было засекречено, расследованием занималось главное следственное управление СК.
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«Часто приходил пьяненький»

По версии следствия, Цымбалюк неоднократно сексуально домогался своих воспитанников. В распоряжение СМИ попадал рассказ одного из бывших учеников учреждения:
«Часто он ко мне в комнату приходил пьяненький. Ну, как бы мацал. Как бы это, пойдём выпьем. Пойдём, кофе попьём. Я как бы соглашался, ничего не оставалось делать», — рассказывал воспитаник.
Помимо этого, бывший директор не стеснялся «сдавать» своих воспитанников, отправляя другим людям. Как выяснилось, заслуженный деятель культуры Николай Бухонин был одним из таких заказчиков — к нему на дачные работы привозили 13-летнюю девочку.

Труд в огороде был только малой частью услуг, которые обязана была исполнить ребенок. Как говорит пострадавшая, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Спустя время плановый медосмотр показал, что девочка забеременела.
«Я легла на кресло, и мне сказали, что я беременна. 12 недель. У меня паника, я не знаю, что делать. Я психовала. Потом у меня случился выкидыш после вот всего этого. После уроков физкультуры это случилось. Живот ужасно разболелся», — делится девочка.
Также жертва «заслуженного деятеля культуры» сказала, что на даче часто бывала супруга Бухонина, которая точно знала о пристрастиях мужа, но ничего не делала.

Фото: istock / Tomwang112

Поили водкой с соком

Жители села Чернцов, где расположена школа-интернат были шокированы арестом экс-директора. Большая часть пострадавших, оставшихся без опеки родителей и имеющих инвалидность, состояли на диспансерном учете у врачей.

Корреспонденты «Известий» встретились с уже взрослыми жертвами, которые, скрывая лица, рассказали страшные истории о домогательствах со стороны двух мужчин.

Одна из потерпевших, Марина, рассказала, что ее на протяжении пяти лет привозили на дачу с согласия руководства интерната. Кроме того, ее спаивали соком с водкой, чтобы она была более «сговорчивой».
«Все про это знали, но умалчивали, — заверила Марина. К слову, соседи Бухонина позднее действительно отмечали, что на участке видели несовершеннолетних, но те, мол, бывало, просто приезжали полоть грядки — что в этом такого...», — рассказывает женщина.

Педофил не дожил до суда

73-летний Бухонин, обвиняемый в пяти эпизодах, умер до суда. В январе 2022 года он получил тяжелые травмы в СИЗО и скончался. Проверка, инициированная следователями Москвы по факту его кончины, не обнаружила криминальный след, сообщали «Известия» со ссылкой на собственный источник, заслуживающий доверия.

По информации Басманного суда, сначала Цымбалюку вменялось три эпизода растления малолетних. Но в карточках дела, которые опубликованы на сайте Ивановского суда в 2023 году, фигурируют десятки похожих эпизодов.
Фото: istock / SCM Jeans

«Клевета образцового педагога»

Сын Бухонина отказывается верить в виновность отца.
«К нему женщины сами на машинах приезжали, зачем ему дети?» — недоумевает мужчина, не желая замечать факты преступлений отца.
Одна из дочерей Цымбалюка заявила, что об этих эпизодах и говорить не стоит, ведь это «дети — инвалиды и ежегодно подлежат диспансеризации в психиатрических учреждениях».

Для женщины эта история не более, чем клевета в сторону «образцового педагога, которого любили воспитанники», но для детей, пострадавших от рук извращенцев, это было настоящим кошмаром.

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«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды
Mash: В ливанском Бейруте взрываются автомобили и мопеды
18 сентября 2024, 20:14

Фото: istockphoto/trikolor

В ливанском Бейруте начали взрываться автомобили и мопеды. Об этом сообщает 18 сентября Telegram-канал Mash.
«Техника сходит с ума — сначала вибрирует, а потом детонирует», — говорится в сообщении со ссылкой на жителей Бейрута.

Очередная волна взрывов после пейджеров и раций накрыла Ливан в среду вечером. Сообщается о 150 пострадавших, однако эти данные продолжают увеличиваться.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран. Он отметил, что за инцидентами стоит Вашингтон, который поддерживает Тель-Авив во всех преступлениях.

Из-за массовых взрывов беспроводных средств связи в Ливане Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание 20 сентября.

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#ливан
#израиль
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Физик Широкорад допустил возможность взрыва смартфонов по аналогии с пейджерами
18 сентября 2024, 19:28

Фото: iStock/Jakub Zerdzicki

Физик и военный специалист Александр Широкорад заявил, что взрыв любого смартфона или компьютера на примере взрывов пейджеров в Ливане в теории возможен.
«Это очень страшное оружие. Я бы его сопоставил с ядерной бомбой. Может взорваться мой компьютер, по которому я работаю персонально. Любой iPhone, мобильник может тоже взорваться, но в нём батарейки гораздо больше, и взрыв гарантированно принесёт смерть человека, который держал мобильник. Может взорваться литиевая батарея на электромобиле», — пояснил в беседе с NEWS.ru Широкорад.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов допустил, что причиной взрыва пейджеров в Ливане мог стать перегрев батареи техники.

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