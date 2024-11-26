В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку

22-летнего приезжего из Новосибирска задержали в Московской области по подозрению в соучастии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дело началось с того, что 76-летней жительнице Власихи позвонил неизвестный. Он представился работником Центробанка и сказал, что преступник пытается перевести деньги с её счёта, и чтобы поймать его, надо следовать инструкциям, которые ей передадут от Госуслуг и полиции.
Под контролем полицейских женщина передала деньги курьеру, и того задержали. Курьер рассказал, что нашёл эту работу через один мессенджеров. Согласно условиям «работодателя», он должен был забирать деньги по указанным адресам и передавать их другим людям, оставляя себе по 10 тысяч рублей.
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«Позже женщине позвонили указанные лица и сказали поехать в банк и снять 2 млн рублей, а потом передать их «государственному курьеру». Пенсионерка поехала в банк, но обналичить смогла только 538 тысяч рублей. Затем она догадалась, что её хотят обмануть, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Под контролем полицейских женщина передала деньги курьеру, и того задержали. Курьер рассказал, что нашёл эту работу через один мессенджеров. Согласно условиям «работодателя», он должен был забирать деньги по указанным адресам и передавать их другим людям, оставляя себе по 10 тысяч рублей.
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Лев Каштанов