Ребенок неудачно прыгнул и получил травму позвоночника в батутном центре

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На Камчатке Следственный комитет проводит проверку после инцидента в батутном центре Петропавловска-Камчатского, где 12-летний мальчик получил травму позвоночника. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Камчатскому краю.
Следственное управление подчеркнуло, что причины и возможные нарушения будут тщательно изучены.
По предварительным данным, происшествие случилось 22 ноября. Ребенок выполнял сальто на батуте, но неудачно приземлился, что привело к серьезной травме.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают показания очевидцев. По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.
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По предварительным данным, происшествие случилось 22 ноября. Ребенок выполнял сальто на батуте, но неудачно приземлился, что привело к серьезной травме.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают показания очевидцев. По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.
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Мария Моисеева