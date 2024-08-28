В Подмосковье поймали рецидивиста, обокравшего шесть квартир

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого 39-летнего жителя Орехово-Зуева задержала полиция по подозрению в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал решётки на окнах квартир на первых этажах многоквартирных домов, проникал туда, забирал ювелирные изделия и деньги и скрывался тем же путём, что пришёл. Таким образом он совершил на территории Московской области шесть краж, общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», — говорится в сообщении.Злоумышленника задержали, когда он выходил из одного из супермаркетов в Орехово-Зуеве. В квартире задержанного полицейские нашли одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступлений, а также часть украденных ювелирных изделий, коллекционные монеты и иконы.
Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным кражам.
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