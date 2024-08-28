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В Подмосковье поймали рецидивиста, обокравшего шесть квартир

28 августа 2024, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Ранее судимого 39-летнего жителя Орехово-Зуева задержала полиция по подозрению в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал решётки на окнах квартир на первых этажах многоквартирных домов, проникал туда, забирал ювелирные изделия и деньги и скрывался тем же путём, что пришёл. Таким образом он совершил на территории Московской области шесть краж, общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, когда он выходил из одного из супермаркетов в Орехово-Зуеве. В квартире задержанного полицейские нашли одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступлений, а также часть украденных ювелирных изделий, коллекционные монеты и иконы.



Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным кражам.

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ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности Российской Федерации остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Серия преступлений террористической направленности была предотвращена во взаимодействии с СК и МВД России.

«Выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что они собирались совершить теракты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов один из которых — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

У них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий, символика террористической организации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Следственное управление СК России по Республике Ингушетия возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные дали признательные показания.

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Появилось видео последствий удара ВСУ по нефтебазе под Ростовом
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. Редакция «Радио 1» публикует видео и фото с места происшествия.
На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Фото: Радио 1

Уточняется, что пожар возник рядом с поселком Молодежный около 3 часов ночи. На территорию упали два украинских дрона, в результате чего огонь охватил три цистерны.

В настоящее время осуществляется комплекс необходимых мероприятий для ликвидации пожара и устранения последствий.

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В Приморье произошла драка мигрантов с жителями из-за замечания
28 августа 2024, 09:42

Фото: istockphoto / nito100

В Приморском крае возбудили уголовные дела после массовой драки между мигрантами и местными жителями. Об этом сообщил СУСК РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошёл 24 августа 2024 года в подъезде дома на улице Давыдова.

«Местный житель сделал замечание группе иностранцев, которые в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок на улице. Один из иностранцев в ответ толкнул мужчину. После этого между группой мигрантов и местными жителями произошёл конфликт», — поделились в ведомстве.

В результате неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей. Затем они скрылись на автомобиле.

В настоящий момент проводится проверка и выяснение всех обстоятельств конфликта.

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Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

Опубликованы кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения БПЛА
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#покушение
#приморский край
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Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
В ДНР осудят латвийского наемника Юрашса за участие в боях против ВС России
28 августа 2024, 08:57

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Латвийский наемник заочно обвиняется по статьям «Участие наемника в вооруженном конфликте» и «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ». Мужчина объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Согласно информации следствия, с сентября 2022 года по июнь текущего года Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии, за что в дальнейшем получил вознаграждение. Также весной 2022 года он размещал лживые сведения о действиях российских войск.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Юрашса направлено в Верховный суд ДНР.

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#наемник
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Опубликованы кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения БПЛА
28 августа 2024, 08:11

Фото: iStock/Distortion Media

Появились кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения беспилотников ВСУ. Видео публикует Telegram-канал Baza.
На видео можно заметить густой дым и полыхающее пламя. Уточняется, что возгорание распространилось на большой площади.




Согласно предварительным данным, пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона около 3 часов ночи. На территорию объекта упали два украинских беспилотных летательных аппарата, в результате чего огонь охватил три цистерны.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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#ростовская область
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ВСУ атаковали Ростовскую область, начался пожар
Shot: в Ростовской области горит нефтебаза после атаки ВСУ
28 августа 2024, 06:38

Фото: istock/abadonian

28 августа 2024 года в Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как сообщают очевидцы, в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошли несколько мощных взрывов. Первые взрывы прозвучали около 2:45 ночи. Местные жители также сообщают о сильных пожарах и громких звуках, которые разбудили окрестные поселения.

Пожарные и экстренные службы уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, данные уточняются.

Ранее сообщалось, что бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта ВСУ.

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Пыталась отрезать половой орган кухонным ножом: любовница напала на мужчину из-за денег
Любовница попыталась отрезать мужчине половой орган из-за отправленных жене денег
28 августа 2024, 06:27

Фото: istock/PaulBiryukov

В штате Андхра-Прадеш, Индия, произошел шокирующий инцидент: женщина напала на своего любовника после того, как узнала, что он отправлял деньги своей жене. Об этом сообщает NDTV.
Пострадавший, Виджай Кумар Ядав, проживал в городе Бихар вместе со своей любовницей Ситой Кумари, с которой они съехались около четырех месяцев назад. Ядав работал молочником в соседней деревне и большую часть своего заработка пересылал жене.

Когда Кумари узнала о переводах, она пришла в ярость. Дождавшись, когда мужчина отправится спать, она завязала ему глаза, связала руки и забрала мобильный телефон. После этого женщина попыталась отрезать ему половой орган кухонным ножом, но не смогла довести начатое до конца. Сообщив о произошедшем владельцу квартиры, она скрылась с места происшествия.

Ядава немедленно госпитализировали, ему оказали первую помощь, и сейчас его состояние стабильно. Полиция ведет расследование инцидента и разыскивает Ситу Кумари.

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Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу Украины
Белгородская чиновница передала около полумиллиона рублей на теракт ВСУ
28 августа 2024, 06:00

Фото: istock/Zolnierek

Бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта.
По версии следствия, эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.

Согласно материалам дела, экс-чиновнице и ее сообщнику предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанду, участие в террористическом сообществе и подготовку к теракту.

Уголовное дело уже передано на рассмотрение Второго Западного окружного военного суда.

Ранее сообщалось, что следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.

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«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки
Мать рассказала о новых фактах в деле о пропаже дочери в Удмуртии
28 августа 2024, 04:40

Фото: istock/R.Igor

Более двадцати лет назад в Удмуртской Республике исчезла 18-летняя Валентина Шкляева. Девушка приехала на выходные в родное село Чепец и бесследно пропала на обратном пути. Долгие годы родители безуспешно искали дочь, но недавно появились новые детали в этом деле.
Валентина поступила в педагогический колледж в Перми, регулярно навещала родителей. В сентябре 2002 года она уехала в Пермь и пропала. Родители обратились в полицию, но поиски не дали результата. Лишь спустя десять лет появилась зацепка: странное письмо, в котором говорилось, что Валентину продали, но она могла сбежать. Однако письмо оказалось ложной надеждой. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2017 году был задержан Сергей Халметов, односельчанин Валентины, по подозрению в убийстве и изнасиловании двух девочек. Его также обвинили в причастности к исчезновению Валентины. Халметов признался в убийстве девушки, но останки так и не были найдены. В 2018 году дело было приостановлено.

В 2024 году следствие возобновилось. Халметова привезли из колонии «Полярная сова»для проведения экспертизы. Он указал несколько мест, где якобы похоронил тело, но результаты остались неопределенными. Следователи проверили все возможные версии, но ясности не добавилось.

Родители девушки надеются, что преступник все же раскроет, где спрятал тело их дочери, чтобы они могли наконец похоронить Валентину по-человечески.

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