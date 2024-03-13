В Подмосковье поймали серийного поджигателя машин

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Мужчину, который поджигал колёса у припаркованных машин, задержали в Московской области благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
«Злоумышленник орудовал на территории Ленинского городского округа. Он приобретал специальную жидкость для розжига, пропитывал ей ткань и использовал для поджигания колёс», — говорится в сообщении.Вандал успел испортить три автомобиля и запалить четвёртый, однако последний автомобиль потушил вовремя подошедший дворник. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами областной системы «Безопасный регион», благодаря чему удалось установить его личность.
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