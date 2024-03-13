Арестованный в РФ за шпионаж южнокореец оказался миссионером

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Арестованный в РФ за шпионаж гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, который помогает беженцам и рабочим из КНДР. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, где кореец работал.
Фонд, в котором работает мужчина, находится в городе Инчхон, а Пэк — его официальный представитель в РФ. Руководитель фонда, преподобный Ли Сун назвал арестованного «добросовестным и глубоко религиозным человеком».
Он добавил, что возможным мотивом ареста стала поддержка Украины со стороны правительства Южной Кореи, что могло привести к некорректному представлению о деятельности пасторов и миссионеров из страны.
Ранее сообщалось, что режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 10 апреля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что возможным мотивом ареста стала поддержка Украины со стороны правительства Южной Кореи, что могло привести к некорректному представлению о деятельности пасторов и миссионеров из страны.
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Алина Юрчак