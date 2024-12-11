В Подмосковье поймали серийного похитителя икон

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64-летнего жителя Павловского Посада задержали в Орехово-Зуевском округе по подозрению в краже старинных икон из частных домов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина в тёмное время суток разбивал окна в частных домах, проникал туда и похищал иконы, а потом уезжал с места преступления на велосипеде. Так он обокрал два дома в деревнях Гридино и Бяльково. Мужчину удалось вычислить и задержать. У него в квартире нашли четыре украденные иконы, две из которых, по утверждению потерпевших, являются антикварными — XVIII-XIX веков», — говорится в сообщении.Задержанный, который ранее был неоднократно судим, рассказал, что две похищенные иконы он успел продать. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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