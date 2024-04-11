В Подмосковье поймали серийного вора из частных домов и бытовок

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
36-летнего жителя Московской области, подозреваемого в серии краж личного имущества, задержали полицейские региона, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что злоумышленник подъехал на своей машине к СНТ у деревни Чашниково городского округа Химки, припарковался и начал выбирать дом, в котором нет людей. Затем он отжал профлист забора одного из участков, проник туда, сломал фомкой стену строительной бытовки и похитил оттуда лодочный мотор стоимостью свыше 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Личность злоумышленника удалось установить. При помощи росгвардейцев его задержали по месту жительства в городском округе Лобня.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен ещё к трём таким же кражам на территории Химок. Он забирал из частных домов инструменты, бытовую технику и личные вещи. Часть украденного полицейские обнаружили по месту проживания задержанного, часть вещей он успел продать, а деньги — потратить.
Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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