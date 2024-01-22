В Екатеринбурге силовики во время рейда заставили мигрантов ползти гуськом

В Екатеринбурге силовики во время рейда заставили мигрантов ходить гуськом. Видеозапись с этим появилась в телеграм-канале «Русская община». На это отреагировал МИД Кыргызской Республики и инициировал разбирательство, призвав федеральные органы власти России проверить силовиков.
По данным МИЖ Кыргызстана, 40 из проверенных правоохранителями рабочих являются гражданами Киргизии и никто из не нарушал российское законодательство. А методы, которые применяют силовики во время проверки, унижают достоинство рабочих.
Сотрудники прокуратуры, ФСБ, регионального и городского УМВД проверили 150 человек. Из них восемь подлежат депортации, а четверым, кто не встал на воинский учет, вручили повестки.
Ранее сообщалось, что СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак