В Подмосковье поймали серийного вора продуктов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в серии краж продовольственных товаров из супермаркетов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что за месяц злоумышленник пять раз приходил в сетевые магазины, прятал товары в рюкзак или под одежду и выносил их, не заплатив. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, установили подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в Подольске», — говорится в сообщении.Задержанным оказался 29-летний уроженец Калининградской области, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина рассказал, что распродавал похищенное на улице по 100 рублей за один товар.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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