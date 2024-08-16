Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней ученицей

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В Соединенных Штатах Америки учительнице был вынесен приговор за секс с несовершеннолетней ученицей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2017 году 40-летняя Стейси Мишель Уокер, которая преподавала театральное искусство в старших классах школы, завела отношения с одной из подопечных. Девушке на тот момент было 15 лет. Они обменивались интимными фотографиями, видеозаписями и разговаривали о сексе. Позднее женщина неоднократно встречалась с ученицей и занималась с ней сексом.
На суде девушка рассказала, что Стейси Мишель Уокер манипулировала ею. Для нее было унижением и оскорблением отправлять учительнице фото и видео сексуального содержания.
Кроме того, после трехлетних отношений она начала страдать от депрессии, панических атак, чувства вины и тревожного расстройства. Помимо этого, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Уокер приговорили к трем годам тюрьмы.
Ранее за секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.
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На суде девушка рассказала, что Стейси Мишель Уокер манипулировала ею. Для нее было унижением и оскорблением отправлять учительнице фото и видео сексуального содержания.
Кроме того, после трехлетних отношений она начала страдать от депрессии, панических атак, чувства вины и тревожного расстройства. Помимо этого, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Уокер приговорили к трем годам тюрьмы.
Ранее за секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.
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Дарья Осипова