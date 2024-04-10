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В Подмосковье полицейские изъяли у жителя Петербурга более 40 кг наркотиков

10 апреля 2024, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Московской области у мужчины, остановленного для проверки документов в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину остановили в ходе патрулирования у лесного массива вблизи деревни Пуговичино Ленинского округа. Он находился рядом со своей машиной и при общении с полицейскими вёл себя подозрительно, нервничал. В багажнике у мужчины полицейские нашли 13 брикетов с белым веществом», — говорится в сообщении.
Мужчину — 35-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга — задержали. Он рассказал, что кураторы послали его забрать крупную партию наркотиков из схрона, а потом распространить вещество через тайники-закладки.



По координатам, которые были в телефоне задержанного, полицейские нашли в лесу у города Видное Ленинского округа ещё два тайника, откуда изъяли ещё 30 брекетов с белым веществом. Общая масса изъятого составила 43 килограмма.

Эксперты исследовали содержимое трёх брекетов, это оказались наркотики мефедрон и эфедрон общим весом три килограмма. Остальные брекеты будут проверены в ходе дальнейшего следствия.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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#наркотики
#криминал
#ленинский городской округ
#полиция
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Троих детей-маугли нашли в подвале дома в Петербурге
10 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

В Санкт-Петербурге троих детей-маугли нашли в подвале дома, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале дома в Санкт-Петербурге. Сейчас дети изъяты, проводится проверка.

Сигнал о возможном ненадлежащем воспитании детей, живущих в доме 14 по Московскому шоссе, поступило в полицию Петербурга во вторник. Сейчас дети проходят лечение в больнице.

Отца детей доставили в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки, решение ​будет принято позже.

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#санкт-петербург
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#арест
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Пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион
Российские системы ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью
10 апреля 2024, 08:43

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская система ПВО обнаружила и перехватила пять дронов противника в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ пытались атаковать российский регион минувшей ночью. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по системе Николаева. Из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства. В регионе наблюдаются неполадки с электричеством.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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#беспилотник
#регион
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#спецоперация
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#вс рф
#пво
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Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома
Россиянина приговорили к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
10 апреля 2024, 08:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

Военный суд на девять лет осудил жителя Липецкой области за госизмену, сообщает ТАСС.
Мужчина намеревался примкнуть к легиону «Свобода России»* и осуществил попытку поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Фигуранта осудили на девять лет по статье за госизмену. Из назначенного диверсанту наказания, шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — сообщили в пресс-службе суда.
Прежде сообщалось, что суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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#приговор
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#госизмена
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 11 сантиметров за два часа
Мэр Оренбурга: Уровень реки Урал превышает критическую отметку
10 апреля 2024, 00:01

Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа поднялся на 11 см и составил 942 см, что значительно выше опасного уровня, сообщается в Telegram-канале мэра города.
Два часа назад было объявлено экстренное предупреждение из-за превышения на 1 см критического уровня в 930 см.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин объехал зону подтопления, заместитель мэра Алексей Кудинов также осмотрел потопляемые территории.

В мэрии сообщили, что вода продолжает прибывать. Заявок на эвакуацию пока не поступало.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей эвакуироваться из затопленных районов Оренбурга. В регионе подтоплено более 12 000 домов.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#орск
#река
#паводок
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В Звериноголовском округе Курганской области принудительно эвакуируют жителей
09 апреля 2024, 21:50

Фото: iStock/maradek

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию населения из-за угрозы затопления жилых домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.
«В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация», — написала Панкратова в своём Telegram-канале.



Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться. По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.

По состоянию на 8 апреля в Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков.

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#эвакуация
#telegram
#сво
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Оренбургский губернатор выпустил экстренное обращение к жителям подтопляемых районов
Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться
09 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/masterzphotois

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться.
По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.

«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Утром 9 апреля президент России Владимир Путин после телефонного разговора с Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. Речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.

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#дороги
#владимир путин
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#сво
#урал
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Беженец с Украины совершил массовое убийство в Варшаве
В Варшаве беженца с Украины обвинили в убийстве четырёх человек
09 апреля 2024, 20:35

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Варшаве полиция обвинила украинского беженца в убийстве четырёх человек. Об этом сообщает радиостанция Radio Ze, ссылаясь на на районного прокурора Шимона Банну.
Согласно сообщению, в центре Варшавы в заброшенном доме были обнаружены сразу четыре трупа. Изначально в убийстве подозревали семерых человек. Однако после проведения следственных действий обвинение предъявили украинцу, остальные же проходят по делу в качестве свидетелей. При этом личности убитых ещё не установлены. По предварительным данным, это люди без определённого места жительства.

Имя украинца не разглашается исходя из польских законов. Там имена и фамилии подозреваемых могут быть обнародованы только после приговора суда.

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#люди
#беженцы
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Подмосковные росгвардейцы предотвратили крупный пожар в гаражном комплексе
09 апреля 2024, 20:22

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы из Пушкинского городского округа предотвратили распространение огня, своевременно сообщив о пожаре на охраняемом объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Вечером правоохранители прибыли по сигналу охранно-пожарной сигнализации к гаражному кооперативу. Возле входной металлической двери одного из гаражей они почувствовали запах дыма и гари. Росгвардейцы оперативно передали информацию в экстренные службы и оцепили прилегающую территорию», – пояснили в силовом ведомстве.
Там добавили, что прибывшие пожарные в кратчайшие сроки локализовали очаг возгорания. Вовремя принятые росгвардейцами меры предотвратили полное уничтожение имущества и распространение огня на другие строения.

Причины ЧП уточняются. Пожар могли вызвать короткое замыкание электропроводки или не выключенный обогревательный прибор.

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#подмосковье
#московская область
#пожарные
#безопасность
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В СИЗО Белгорода совершил самоубийство волонтёр, помогавший украинским беженцам
В СИЗО Белгорода умер помогавший украинским беженцам волонтёр
09 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Волонтёр Александр Демиденко, который помогал украинским беженцам, совершил самоубийство в белгородском СИЗО № 3. Об этом сообщает портал «Бел.ру», ссылаясь на региональное управление ФСИН.
Демиденко помогал украинским беженцам добраться из Белгорода до КПП «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины. Иногда он разрешал им переночевать у себя дома. В октябре прошлого года мужчину задержали за хранение взрывчатых веществ.

По данным портала, Демиденко скончался 5 апреля. В УФСИН сообщили, что врачи пытались его реанимировать, однако спасти мужчину не удалось. При этом уточняется, что признаков насильственной смерти на теле Демиденко обнаружено не было. По данному факту проводится соответствующая проверка.

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