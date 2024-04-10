В Подмосковье полицейские изъяли у жителя Петербурга более 40 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Московской области у мужчины, остановленного для проверки документов в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину остановили в ходе патрулирования у лесного массива вблизи деревни Пуговичино Ленинского округа. Он находился рядом со своей машиной и при общении с полицейскими вёл себя подозрительно, нервничал. В багажнике у мужчины полицейские нашли 13 брикетов с белым веществом», — говорится в сообщении.Мужчину — 35-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга — задержали. Он рассказал, что кураторы послали его забрать крупную партию наркотиков из схрона, а потом распространить вещество через тайники-закладки.
По координатам, которые были в телефоне задержанного, полицейские нашли в лесу у города Видное Ленинского округа ещё два тайника, откуда изъяли ещё 30 брекетов с белым веществом. Общая масса изъятого составила 43 килограмма.
Эксперты исследовали содержимое трёх брекетов, это оказались наркотики мефедрон и эфедрон общим весом три килограмма. Остальные брекеты будут проверены в ходе дальнейшего следствия.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».
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