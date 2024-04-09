Туриста поймали с чемоданом марихуаны на 18 миллионов рублей

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В Великобритании иностранного туриста поймали с марихуаной в чемодане на сумму 160 тысяч фунтов стерлингов (около 18 миллионов рублей). Об этом сообщило издание Cheshire Live.
Отмечается, что 37-летний Цзянь-Хун Чен был замечен сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции. Мужчина вел себя подозрительно и заметно нервничал.
Чен рассказал полицейским, что едет в отпуск в Эдинбург, на вопрос о содержимом чемодана он ответил, что в нем лежит одежда. Однако кодовый замок мужчина открыть не смог.
Сотрудники полиции изъяли чемодан на обыск, по результатам которого была обнаружена марихуана в вакуумной упаковке. Свою вину Чен признал лишь спустя некоторое время. Виновному была избрана мера пресечения в виде года тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что на овощебазу Калининграда доставили партию бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 кг. Работники овощебазы рассказали о необычной находке руководству, которое вызвало сотрудников полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Чен рассказал полицейским, что едет в отпуск в Эдинбург, на вопрос о содержимом чемодана он ответил, что в нем лежит одежда. Однако кодовый замок мужчина открыть не смог.
Сотрудники полиции изъяли чемодан на обыск, по результатам которого была обнаружена марихуана в вакуумной упаковке. Свою вину Чен признал лишь спустя некоторое время. Виновному была избрана мера пресечения в виде года тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что на овощебазу Калининграда доставили партию бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 кг. Работники овощебазы рассказали о необычной находке руководству, которое вызвало сотрудников полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова