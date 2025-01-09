Приехала на заработки и практиковала «сухое голодание»: 20-летняя уроженка Одессы умерла от голода в Москве

Ангелина Шелдон (Фото: соцсети)
22 февраля 2021 года в съемной квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон. Девушка мечтала стать успешным писателем на фоне финансовых проблем, увлеклась модным «сухим голоданием» и умерла от голода в одиночестве. Труп обнаружили спустя 10 дней после смерти. Подробности истории приводит «Радио 1».
Хотела добиться успеха
Молодая и красивая Аделина Шелдон приехала в Москву из Одессы и сняла квартиру. Еще в 2018 году она давала интервью российским СМИ, где объясняла школьникам, почему важно читать книги. Девушка имела большие планы на жизнь, мечтала стать известным писателем и уехать в Европу или Америку.
«Планы масштабные. Писательство, мои произведения, книги – это главное в моей жизни. Идеи могут прийти в любой момент и в любом месте. Этому может способствовать, что угодно. Крайне благоприятно сказывается музыка, видеоролики, фильмы. Вдохновить может любое фото, фраза, воспоминание. Так что через десять лет я вижу себя успешным и известным писателем, с внушительной библиографией», — писала Аделина в соцсетях.
И, действительно, прожив год в Москве, она отправилась в Европу, однако через три месяца вернулась обратно в столицу, в ту же квартиру, которую снимала до своего отъезда.
Финансовые проблемы
Аделина снимала квартиру у москвича Александра Маслова. Она прожила там год, исправно платила, гостей не водила. Вела скромный образ жизни и редко выходила из квартиры. После поездки в Европу, которая продлилась три месяца, девушка вернулась в ту же квартиру, однако попросила отсрочку с оплатой. Хозяин квартиры согласился, ведь в первый год проживания никаких проблем не было.
Александр и его супруга с пониманием относились к финансовым трудностям квартирантки, тем более она обещала погасить долг сразу, как получит большой гонорар. Они часто общались с ней и отмечали ее образованность, начитанность и знание нескольких языков.
«Мы говорили ей, что готовы помочь устроиться репетитором – ведь она знала языки, или пойти в модельный бизнес – ведь она симпатичная, яркая девушка, но она не хотела», — рассказывал Александр Маслов в интервью «Комсомольской правде».
Так прошел еще один год, который стал очень сложным для девушки, но возвращаться в Одессу к родителям она не собиралась.
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Хозяин квартиры обнаружил труп
Время шло, Аделина прожила в квартире еще один год, а заплатила всего за три месяца. В феврале супруга Маслова связалась с девушкой, та пообещала вернуть долг через три-четыре дня, но прошло две недели, а квартирантка перестала выходить на связь. Тогда хозяин решил, что больше так продолжаться не может. Он поехал в квартиру, но попасть в нее не смог, так как дверь была заперта изнутри. Мужчина решил, что девушка попросту сбежала, чтобы не платить долг. Однако взломав дверь, он почувствовал неприятный запах. Пройдя в комнату, хозяин увидел тело своей квартирантки.
«Тело было обнаружено на улице Каховка. Без признаков насильственной смерти. Обнаружил ее москвич, сдавший квартиру. Гражданка лежала на полу без признаков жизни, после чего вызвал полицию», — рассказали в полиции.
Ангелина Шелдон (Фото: соцсети)
Жертва «сухого голодания»
По словам хозяина квартиры, холодильник был совершенно пустой. На кухне были соль, сахар и пакетики с чаями «детокс» и другие травяные сборы. На плите стояла кастрюлька, в которой варили гречку, а на прикроватной тумбе была тарелка с рисом.
В квартире нашли дневник молодой писательницы, в котором она писала, что практиковала «сухое голодание».
Возле кровати девушки стоял таз. Маслов предположил, что девушку рвало кровью. Он считает, что она пошла на свое «сухое голодание», но выйти из него уже не смогла.
Тело Ангелины пролежало в квартире 10 дней.
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