Бегал по кладбищу голым: На Сахалине пьяный мужчина проехался по могилам на внедорожнике

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».