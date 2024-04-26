Бегал по кладбищу голым: На Сахалине пьяный мужчина проехался по могилам на внедорожнике

Фото: istock / Svetlana Dyachkova
В пригороде Южно-Сахалинск мужчина на внедорожнике влетел на кладбище и протаранил могилы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, водитель Mitsubishi протаранил несколько памятников, после чего начал бегать по кладбищу без одежды. Очевидцы утверждают, что он находился в неадекватном состоянии, будучи пьяным или под наркотиками.
Нарушителя заметили работники ритуального агентства и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас на месте происшествия работает МВД. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что живодеру, убившему собаку на глазах у детей, грозит до трех лет колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Нарушителя заметили работники ритуального агентства и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас на месте происшествия работает МВД. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что живодеру, убившему собаку на глазах у детей, грозит до трех лет колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак