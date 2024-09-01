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Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине под Харьковом

В крушении военного вертолета Ми-2 на Украине погибли два человека
01 сентября 2024, 22:51
Фото: istockphoto/ Viktor4ik

Фото: istockphoto/ Viktor4ik

Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине во время тренировочного полета. В результате крушения под Харьковом погибли два человека. Об этом 1 сентября сообщил Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины на странице в Facebook*.
В сообщении университета говорится, что в разбившемся вертолете погибли члены экипажа.
«Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специальная комиссия Минобороны Украины», – передает университет.



Одновременно на Украине продолжают разбираться с крушением новейшего американского истребителя F-16. По одной из версий самолет сбили случайно военные ВСУ из американского же комплекса ЗРК Patriot. Рассматривается также и ошибка пилота, который погиб при крушении.

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Массовая драка мигрантов в Подмосковье обернулась уголовным делом
СК возбудил уголовное дело из-за массовой драки мигрантов в Раменском
01 сентября 2024, 23:09

Следственный комитет возбудил уголовное дело по массовой драке мигрантов в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 сентября.
О деталях расследования массовой драки мигрантов в Раменском округе Московской области доложат председателю СК Александру Бастрыкину.
«Ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не приняты», – говорится в сообщении следкома.

Уголовное дело возбудили по статье 2013 УК – хулиганство. Причины и подробности потасовки неизвестны.

Ранее два гражданина Узбекистана напали на сотрудников полиции во время попытки побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Автобус с рабочими перевернулся на бок и загорелся грузовик в ДТП с двумя фурами на ЦКАД
Автобус с 27 рабочими перевернулся в ДТП с двумя фурами на ЦКАД под Москвой
01 сентября 2024, 21:26

Фото: Фотобанк Московской области

На ЦКАД под Москвой столкнулись две фуры и автобус, в салоне которого находились 27 рабочих. Серьезная авария произошла вечером 1 сентября на 231 километре дороги в Троицком округе.
От удара автобус с людьми перевернулся на бок, по дороге разлилось топливо, в результате чего один грузовик загорелся.

В результате ДТП 1 человек погиб, еще пять пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает телеграмм-канал SHOT. На место происшествия направили медицинский вертолет и восемь машин скорой помощи.

СМИ сообщают, что проезжая часть полностью перекрыта. На месте работают МЧС и другие экстренные службы. Причину аварии устанавливает ГАИ.

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Турист был вынужден срочно прекратить путешествие по Зимбабве из-за секс-игрушки
Dispatch: турист в Зимбабве провел 24 дня в тюрьме из-за фаллоимитатора в сумке
01 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Суд Зимбабве приговорил туриста из Уганды к депортации за хранение секс-игрушки. Об этом сообщает Dispatch.
Отмечается, что 24-летний Том Ссекамва провел 24 дня в тюрьме из-за того, что правоохранители обнаружили в его вещах фаллоимитатор. Мужчину задержали во время зачистки полицией улицы от «инакомыслящих» в преддверии регионального саммита.

Во время заседания судья снял с туриста обвинения в хулиганстве и нарушении закона, подчеркнув, что обладание секс-игрушкой не представляло угрозы общественному порядку. Борющиеся за права человека юристы страны выразили обеспокоенность тем, что подобные аресты могут нанести ущерб международной репутации государства и уменьшить туристический поток.

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Мигранты разбили голову пенсионеру в автобусе в Мытищах
01 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/globalmoments

Мигранты напали на пожилого мужчину в автобусе в Мытищах. Об этом пишет Telegram-канал «Mytischi_Official | НОВОСТИ».
Отмечается, что три мужчины азиатской внешности повздорили с пенсионером. Уточняется, что злоумышленники разбили пожилому мужчине висок.

Согласно информации источника, за пенсионера вступился один из пассажиров транспорта. Мужчина, которого избили мигранты, просил других пассажиров срочно вызвать полицию и скорую помощь.

После этого преступники сбежали из автобуса в метро. Иные подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
Ynet: на телах обнаруженных в Газе заложников при вскрытии нашли пулевые ранения
01 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На телах шести заложников, которые обнаружили израильские солдаты на юге сектора Газа, нашли пулевые отверстия. Об этом информирует портал Ynet.
Уточняется, что ранения были обнаружены на голове и иных частях тела. Согласно информации врачей, заложников убили в течение последних двух суток.

Вскрытие показало признаки травм и запущенное состояние организмов. Также стало известно, что одного из пленников держали связанным.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Пожар произошел на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске
01 сентября 2024, 17:10

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание произошло на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Отмечается, что пожару присвоили второй уровень сложности. Его площадь составляла 1200 квадратных метров.

Согласно информации ведомства, к тушению были привлечены 89 специалистов и 27 единиц техники. Вскоре горение было ликвидировано.

Данные о пострадавших не поступали. Причина пожара не уточняется.

Примечательно, что в 2022 году на этой же территории произошел крупный пожар, который охватил несколько этажей здания. В результате чего обрушились два этажа.

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#мчс
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«Я хочу жить»: житель Иркутской области заступился за жену и был забит до смерти, подробности
01 сентября 2024, 16:19

Фото: iStock/globalmoments

12 ноября 2021 года в городе Усть-Илимск Иркутской области произошла трагедия. Четверо мужчин напали на случайных прохожих – мужчину и женщину. О том, кем оказался один из злоумышленников и что изувеченный мужчина успел сказать перед смертью своей жене расскажет редакция «Радио 1».

На семейную пару напала группа пьяных парней


В вечер трагедии молодая женщина решила встретить мужа с работы и вместе с ним дойти до автобусной остановки. Путь семейной пары пролегал через небольшую лесную тропинку. Не успели они пройти и несколько десятков метров, как сзади раздался крик.

«Стойте!» – произнес грозный мужской голос.

Дмитрий и Олеся обернулись и увидели четверых рослых молодых людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы не успели осознать, что происходит, как они подбежали к нам и начали нападать. Я оказалась первой под ударом. Муж бросил в снег рюкзак с колонкой и бросился ко мне на защиту. Трое сразу же переключились на него, ударили кулаками и сбили с ног. Четвертый схватил меня, чтобы я не смогла убежать и позвать на помощь», – привела подробности нападения пострадавшая.

Нападавшие требовали деньги и мобильные телефоны


Преступники вскоре озвучили свои требования. Они приказали супругам отдать им гаджеты и деньги. Дмитрий с Олесей передали им всё: телефоны и банковскую карту, на которой осталось всего 1,5 тысячи рублей. Это, видимо, ещё больше разозлило нападавших. Они нашли палки и продолжили избивать их.

«Хотя муж уже был ранен, он продолжал защищать меня. Когда кто-то из нападавших обращался ко мне, он вставал и пытался остановить подонков. Он даже солгал им, крикнув, что я беременна и меня трогать нельзя, но их это не остановило», – рассказала Олеся.

Женщина просила у разъяренных мужчин дать ей возможность позвонить, чтобы родственники перевели деньги, но ей не поверили. Но другое предложение – переписать на злоумышленников гараж, их заинтересовало.

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Пока сообщники размышляли над этим вариантом, Олеся разглядела лица нападавших. Внезапно она узнала одного из них — молодого человека, занимавшегося кикбоксингом с её сыном Андреем.

«Он тогда остановил друзей и сказал, чтобы нас перестали бить. Но время было упущено. Муж ещё был в сознании, но не мог двигаться. Эти люди неожиданно пришли в себя и начали помогать вытаскивать Дмитрия. Я сказала, что справлюсь сама, лишь бы они ушли. Они ответили, что найдут нас, если я обращусь в полицию. Потом забрали телефоны и даже не позволили вызвать скорую помощь», — рассказала женщина.


Через некоторое время ей удалось вытащить супруга из леса. У случайного прохожего она попросила мобильный телефон и вызвала скорую помощь.

Когда Дмитрия уносили в реанимобиль, он успел сказать жене: «Я хочу жить». Тогда Олеся еще не догадывалась, что это их последнее прощание. В больнице врачи поставили тяжелый диагноз. Мужчину избили так, что травмы оказались критическими. Он впал в кому и вскоре скончался.

Задержание нападавших


Полиция задержала нападавших в ту же ночь. Убийцами оказались местные жители 20-32 лет. Трое из них были ранее судимы. Супруга Дмитрия позже встретилась с обидчиками и отметила, что в их глазах не было ни капли раскаяния. Извинений она тоже не дождалась.

«Когда эти подонки били его, они насмехались, говоря, что он не мужик, раз не может ответить», — вспомнила женщина.

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#нападение
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Мариуполец забил друга насмерть за нелестный комментарий о девушке
Житель Мариуполя избил друга и бросил умирать из-за реплики про девушку
01 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Мариуполя жестоко избил приятеля и бросил умирать в его же доме, куда пришел в гости. Все произошло после нелестной реплики хозяина дома в адрес девушки приятеля.
Денис, так звали убитого, встретил старого приятеля на улице и позвал к себе в гости. Сначала друзья сидели во дворе, после гость пошел в магазин за пельменями и выпивкой. Во время посиделок на кухне приятели, выпив и закусив, завели разговор о женщинах.

В какой-то момент Денис негативно отозвался о возлюбленной гостя. Разъяренный мужчина тут же повалил хозяина квартиры на пол и принялся избивать. Сначала бил кулаками по лицу, а после ногами по всему телу, сообщает Mash на Донбассе.

Гость бил приятеля до тех пор пока тот не потерял сознание. После нападения мужчина сбежал, оставив избитого в квартире. На следующий день родственники нашли Дениса мертвым. При этом кухня, зал и ванная были забрызганы кровью. Беглеца уже вычислили и задержали – ему грозит 15 лет колонии.

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На трассе в Нижегородской области минивэн влетел в отбойник, есть погибшие
Минздрав: восемь человек погибли в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области
01 сентября 2024, 15:51

Фото: iStock/Anton Novikov

На федеральной автодороге в Нижегородской области произошла авария, в результате которой погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Уточняется, что ДТП произошло около 11 часов на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. Согласно предварительным данным, минивэн влетел в отбойник.

В ведомстве сообщили, что пострадали 13 человек, из них восемь — погибли. Чтобы доставить пострадавших в больницы, к месту ДТП вызвали два вертолета санавиации.

Отмечается, что один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелой, четверо — средней степени тяжести. В числе пострадавших и погибших детей нет.

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