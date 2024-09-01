Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине под Харьковом

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Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине во время тренировочного полета. В результате крушения под Харьковом погибли два человека. Об этом 1 сентября сообщил Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины на странице в Facebook*.
В сообщении университета говорится, что в разбившемся вертолете погибли члены экипажа.
Одновременно на Украине продолжают разбираться с крушением новейшего американского истребителя F-16. По одной из версий самолет сбили случайно военные ВСУ из американского же комплекса ЗРК Patriot. Рассматривается также и ошибка пилота, который погиб при крушении.
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«Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специальная комиссия Минобороны Украины», – передает университет.
Одновременно на Украине продолжают разбираться с крушением новейшего американского истребителя F-16. По одной из версий самолет сбили случайно военные ВСУ из американского же комплекса ЗРК Patriot. Рассматривается также и ошибка пилота, который погиб при крушении.
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*Facebook запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.
Лия Мурадьян