Под Саратовом 19 человек заразились червями-сосальщиками из пивного магазина
В Саратовской области 19 человек заразились червями-сосальщиками после того, как поужинали вяленой рыбой из пивного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Все пострадавшие купили закуску в сети «Пивзавод» в городе Пугачёв. Специалисты исследовали рыбу и нашли в язе, которым питались заболевшие, возбудителей паразитарного заболевания — описторхоза. После этого продавцы сняли с реализации 35 кг продукции и остановили продажу остальной рыбы.
Описторхоз вызывают плоские черви. Человек заражается ими, когда ест плохо обработанную рыбную продукцию. Болезнь проявляется повышением температуры, тошнотой, сыпью, болями в мышцах и суставах. Медики рекомендуют внимательно относиться к термической обработке рыбы и не покупать готовую закуску в сомнительных местах.
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