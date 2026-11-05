Россиянин уткнулся в телефон и протаранил стекло в аэропорту

05 ноября 2026, 16:34

В аэропорту Самары мужчина влетел в стеклянную перегородку, увлекшись телефоном

Фото: Istock/dikushin

В аэропорту Самары мужчина увлечённо смотрел в телефон, не заметил перед собой стеклянную перегородку и врезался в неё. Об этом сообщает РЕН ТВ.