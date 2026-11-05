Россиянин уткнулся в телефон и протаранил стекло в аэропорту
В аэропорту Самары мужчина увлечённо смотрел в телефон, не заметил перед собой стеклянную перегородку и врезался в неё. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Случай произошёл 28 октября, когда самарец направлялся ко входу в терминал. Столкновение оказалось настолько неудачным, что пострадавшему потребовалась помощь медиков, однако от госпитализации он впоследствии отказался.
По словам самого участника происшествия, винить в случившемся ему некого, кроме себя. Он признал, что экран мобильного устройства оказался для него важнее собственного маршрута, из-за чего он и не увидел препятствие.
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