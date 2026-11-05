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Россиянин уткнулся в телефон и протаранил стекло в аэропорту

В аэропорту Самары мужчина влетел в стеклянную перегородку, увлекшись телефоном
Фото: Istock/dikushin

В аэропорту Самары мужчина увлечённо смотрел в телефон, не заметил перед собой стеклянную перегородку и врезался в неё. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Случай произошёл 28 октября, когда самарец направлялся ко входу в терминал. Столкновение оказалось настолько неудачным, что пострадавшему потребовалась помощь медиков, однако от госпитализации он впоследствии отказался.

По словам самого участника происшествия, винить в случившемся ему некого, кроме себя. Он признал, что экран мобильного устройства оказался для него важнее собственного маршрута, из-за чего он и не увидел препятствие.

Ранее сообщалось о жительнице Томска, которую обманула гадалка в интернете. Сибирячка обратилась к ней, чтобы снять венец безбрачия, но в итоге осталась без крупной суммы денег.

Ольга Щелокова

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