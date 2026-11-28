Врачебная ошибка стоила мужчине полового органа и предстательной железы
В Швеции мужчина лишился полового органа, предстательной железы и мочевого пузыря из-за того, что врачи вовремя не поставили верный диагноз. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Сотрудники больницы города Шевде взяли на анализ у пациента образцы тканей предстательной железы. Результат показал злокачественную опухоль. Спустя несколько месяцев медики проверили дополнительные образцы тканей мочеиспускательного канала т нашли плоскоклеточный рак.
Правильный диагноз мужчине смогли поставить только спустя семь месяцев после первого обследования. За это время болезнь развилась настолько, что потребовалась масштабная операция — врачи удалили пациенту половой орган, предстательную железу и мочевой пузырь. Пока неизвестно, можно ли было избежать такой радикальной меры, если бы заболевание выявили сразу. В настоящий момент в отношении медиков проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина семь лет безуспешно лечился от онкологического заболевания крови, которого у него не было.
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