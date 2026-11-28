28 ноября 2026, 08:38

В Швеции мужчине удалили половой орган и мочевой пузырь из-за ошибочного диагноза

Фото: iStock/BitsAndSplits

В Швеции мужчина лишился полового органа, предстательной железы и мочевого пузыря из-за того, что врачи вовремя не поставили верный диагноз. Об этом сообщает Sveriges Radio.