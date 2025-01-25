В Подмосковье пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

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В подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего для лечения его матери. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий. По ее словам, мужчина избил фельдшера, а после запер его в квартире, пока не приехала полиция.
«Из публикации следует, что сегодня ночью в квартире в городе Ногинске местный житель в состоянии алкогольного опьянения беспричинно набросился на фельдшера скорой медицинской помощи, который прибыл по адресу для оказания медицинской помощи его матери», — отметила Врадий в беседе с АГН «Москва».Похожий инцидент в то же время произошел в кемеровском Прокопьевске. Как сообщает «Сiбдепо», росгвардейцам пришлось помогать медикам «пробиваться» к своему пациенту через агрессивную соседку.
«По предварительной информации, бригада медиков прибыла к частному дому для оказания помощи мужчине, которому стало плохо. Когда медицинские работники повели пациента в машину, соседка, с которой горожанин выпивал, стала вести себя агрессивно. Женщина устроила конфликт с медиками, препятствуя оказанию помощи», — приводят в издании заявление региональной Росгвардии.Читайте также:
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Данил Пономарев