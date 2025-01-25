В подмосковном Лефортово из-за пожара в общежитии эвакуировали всех жильцов

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В Юго-Восточном административном округе города Москвы в районе Лефортово произошёл пожар. Загорелось общежитие на Старообрядческой улице.
Об инциденте в своём телеграм-канале сообщило информационное агентство «Москва». Как рассказали очевидцы, дым внезапно повалил из окон на четвёртом этаже здания. Порядка 40 человек самостоятельно покинули здание, остальным помогли
эвакуироваться подъехавшие спасатели.
Как сообщили сотрудники МЧС, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Горела мебель и личные вещи жильцов одной из комнат общежития. К счастью, обошлось без пострадавших.
Несколько дней назад на Волоколамском шоссе в Клину тушили пожар на складе. Причина возгорания – короткое замыкание проводки. Склад был введен в эксплуатацию 31 мая 2024 года, в нем были установлены противопожарные системы. На пожаре работали более 400 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.
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эвакуироваться подъехавшие спасатели.
Как сообщили сотрудники МЧС, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Горела мебель и личные вещи жильцов одной из комнат общежития. К счастью, обошлось без пострадавших.
Несколько дней назад на Волоколамском шоссе в Клину тушили пожар на складе. Причина возгорания – короткое замыкание проводки. Склад был введен в эксплуатацию 31 мая 2024 года, в нем были установлены противопожарные системы. На пожаре работали более 400 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.
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Александр Бойцов