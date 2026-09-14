В Карелии грузовик врезался в микроавтобус с детьми, семеро пострадали
В Карелии грузовик врезался в микроавтобус с детьми. Как сообщает прокуратура республики, авария произошла на 353-м километре трассы Р-21 «Кола» в Пряжинском районе.
По предварительным сведениям, водитель грузовой машины не успел затормозить и врезался в микроавтобус, который остановился на красный сигнал из-за дорожных работ. В автобусе малого класса ехали дети. В результате столкновения травмы получили четыре ребёнка и трое взрослых.
Врачи доставили их в медицинские учреждения. Сейчас медики оценивают состояние пострадавших и оказывают им необходимую помощь. На месте аварии работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Участок трассы оцепили, движение на этом отрезке дороги затруднено.
До этого сообщалось об аварии в Подмосковье. Там лось выбежал на дорогу и спровоцировал массовое ДТП.
Читайте также: