Стала известна предварительная причина гибели семилетних близнецов в Петербурге
Выяснилась предварительная причина гибели семилетних близнецов в Петербурге. Как сообщает РЕН ТВ, дети могли умереть из-за передозировки лекарства.
По информации источника, мальчики несколько лет назад проходили обследование, и врачи не нашли у них хронических заболеваний. Однако известно, что у несовершеннолетних были отклонения по здоровью и развитию.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалисты устанавливают, какое именно лекарство могли получить дети и при каких условиях это произошло. Семья, по словам соседей, не попадала в поле зрения полиции и социальных служб.
Родители воспитывали близнецов в заботе. Сейчас эксперты выясняют точную причину смерти. Результаты судебно-медицинской экспертизы помогут понять, действительно ли передозировка стала решающим фактором.
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