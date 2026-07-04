В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика на квадроцикле
В Подмосковье нетрезвый водитель сбил квадроцикл с ребёнком. Как сообщает Telegram-канал «Прокуратура Московской области», мальчик позже скончался в больнице.
По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Noah управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и двигался по автодороге в Павлово-Посадском городском округе.
В пути следования он совершил столкновение с квадроциклом, который ехал в попутном направлении. За рулём квадроцикла находился десятилетний ребёнок. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали мальчика с тяжёлыми травмами в ближайшее лечебное учреждение.
Врачи боролись за его жизнь, однако полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и несовершеннолетний скончался в больнице. Обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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