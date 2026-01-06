«Собрали детей и ушли»: В российском парке ребёнок на тюбинге покалечил пенсионерку
В Преображенском парке Екатеринбурга подросток на тюбинге сбил пенсионерку. Об этом сообщает 4 канал.
Инцидент произошёл накануне. Подросток катался в парке вместе с родителями. По словам невестки пострадавшей, когда женщина проходила мимо горки, её сбил ребёнок на тюбинге. Родственники утверждают, что родители подростка не предложили помощь и не вступили в разговор. После случившегося взрослые собрали детей и ушли с места.
В результате столкновения пенсионерка получила сильный ушиб, отёк и гематомы на лице. Её родные планируют обратиться в прокуратуру с требованием убрать стихийную горку в парке.
