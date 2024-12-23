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В Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом

Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

В Петербурге шестиклассник отправился неизвестным психотропным веществом. Об этом сообщает портал 78.RU.
Отмечается, что 13-летнего школьника госпитализировали в неадекватном состоянии из дома. Он попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

В настоящее время неизвестно, каким именно веществом отравился ребёнок, и при каких обстоятельствах оно попало в организм. Компетентными органами проводится проверка.



Ранее сообщалось, что в Петербурге полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста «Фонтанки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#реанимация
В Петербурге внедорожник после столкновения врезался в толпу пешеходов
23 декабря 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествя пострадал семь человек.
Женщина за рулём иномарки Opel не уступила дорогу встречному Geely, сообщает сетевое издание 78.ru. В результате столкновения внедорожник развернуло и отбросило силой инерции на тротуар, где находились люди. Различные травмы получили семь человек. Двое пострадавших, в том числе 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Водитель Geely скрылся на своём автомобиле с места происшествия, сейчас его разыскивают. Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
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В Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом
В Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом, пострадали 7 человек
23 декабря 2024, 15:33

Фото: iStock/iv-serg

В Башкирии, у деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе, школьный автобус, перевозивший 17 детей, столкнулся с бензовозом.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на канал «РЕН ТВ», в результате ДТП пострадали семь человек: пять детей и двое взрослых.

Пострадавших госпитализировали. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на юго-западе Москвы автобус столкнулся с маршруткой. В результате аварии различные травмы получили пять человек.

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#происшествия
#башкирия
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Суд заочно осудил на 14 лет мужчину за убийство соседей из-за громкой музыки в Анапе
23 декабря 2024, 15:18

Фото: iStock/ Zolnierek

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы Олега Хоменко, расправившегося со своими соседями из-за громкой музыки пять лет назад, передала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Жителя Анапы признали виновным по пунктам «а» и «е» статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что инцидент произошёл 3 февраля 2019 года на улице Грушевой в селе Супсех города-курорта Анапы. Осужденный сделал замечание своему 60-летнему соседу и его 30-летнему сыну из-за мешавшей ему громкой музыки. После этого родственники пришли к мужчине с молотком, а осуждённый выстрелил в них из охотничьего ружья. Соседи не выжили.

В 2020 году коллегия присяжных заседателей признала, что Олег Хоменко оборонялся, и посчитала его виновным убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Мужчину назначили два года исправительных работ. Из-за того, что Хоменко с февраля 2019 года был под стражей, его наказание считалось отбытым, его освободили в зале суда. Потом приговор отменили. Олег Хоменко скрылся от следствия и суда.

Сейчас мужчина находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.

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#суд
#приговор
#убийство
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#инцидент
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#анапа
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В Киеве произошёл взрыв
В Киеве на фоне воздушной тревоги произошёл взрыв
23 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/Vadven

Взрыв прогремел 23 декабря в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 13:30 (по московскому времени) воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Официальной информации о взрывах не поступало.

Ранее стало известно, что с территории России Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны, предназначенные для ударов по Казани.

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#тревога
#всу
#воздушная тревога
#киев
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В Польше вспыхнул скандал из-за пряников в форме свастики
Gazeta Wyborcza: в Польше студенты распевали нацистские песни и взрывали петарды
23 декабря 2024, 14:28

Фото: istockphoto/macky_ch

В Польше разразился скандал после того, как студенты местного училища на предрождественской встрече принесли имбирные пряники в форме свастики, распевали нацистские песни и взрывали петарды. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
Согласно информации издания, на мероприятии студенты не только использовали нацистскую символику, но и исполняли агрессивные музыкальные композиции, полностью игнорируя традиционные колядки. Свидетели утверждают, что атмосфера встречи была далека от праздника и уважения к культурным традициям.

Руководство Академии образования незамедлительно отреагировало на произошедшее, выразив «возмущение и осуждение» поведения учеников. В официальном заявлении учебного заведения подчеркивается, что такие действия противоречат ценностям академии и законам Польши, запрещающим демонстрацию нацистской символики и пропаганду фашизма.

Академия также сообщила, что к учащимся, участвовавшим в скандальном мероприятии, будут применены соответствующие меры в соответствии с внутренними регламентами.

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В Петербурге полковник в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
23 декабря 2024, 13:50

Фото: iStock/Gerasimov174

Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов признался, что убил журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова в 2004 году, пишет «Фонтанка».
По данным издания, Максимов писал разоблачающие статьи о коррупции в правоохранительных органах. Одна из последних его работ касалась Смирнова и его коллег. Он собрал необходимые материалы и пропал.

В мае текущего года Смирнова задержали по подозрению в других убийствах, свою вину он отрицал, однако 18 декабря признался и в убийстве Максимова.

Так, сообщник Смирнова вышел на Максимова и предложил принять участие в каком-то проекте, пригласив в дом на Фурштатской, 26. Там его встретили Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Смирнов лично задушил журналиста, а тело погрузил в служебную машину и спрятал в лесу.

«Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал Смирнов на допросе.

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#дом
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#сочи
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Директор филиала «Ставэлектросеть» уволен после инцидента со стриптизёршей
23 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/Andre2013

Корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Главным действующим лицом инцидента стал 48-летний Дмитрий Степнов, начальник производственно-технической службы. В результате его выходки директор филиала Сергей Кайшев был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Как стало известно, Кайшев планировал наказать Степнова, однако вместо этого боссы компании приняли решение о его увольнении.

Кайшев признал свою ошибку в том, что не остановил коллегу и не предотвратил инцидент. Он сообщил, что намеревался назначить Степнову исправительные работы без выплат в новогодние праздники, но его предложения не были согласованы руководством.

Жители региона выразили недовольство происходящим на корпоративе, особенно на фоне частых перебоев с электричеством. Последний инцидент произошёл 20 декабря, когда 1500 квартир остались без света из-за поломки фидера. Местные жители считают, что такие выходки неприемлемы в условиях нестабильного энергоснабжения.

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#инцидент
#увольнение
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В Казани подростки избили сверстника из-за одежды
23 декабря 2024, 13:36

Фото: iStock/ mrohana

В Казани подростки избили мальчика. Поводом для потасовки стала его одежда, передал Teлеграм-канал Mash Iptash.
На опубликованном видео несколько подростков в чёрном оттесняют ребенка от дороги. Потом один из них бросил мальчика на землю.

Соседка Лейсан обнаружила ребёнка, он сидел на снегу и плакал. Потерпевший поделился, что к нему стали приставать подростки. Когда ребёнок не смог ответить на вопросы, они избили его, сорвали куртку и шапку.

Лейсан видела подростков уже издалека, из-за этого она не смогла заснять лица. Женщина отметила, что не сориентировалась: не знала, то ли бежать за обидчиками мальчика, то ли одевать ребёнка.

Ранее сообщалось, что жителя Кингисеппа вывезли в лес, раздели и избили. Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки.



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#подростки
#женщина
#видео
#избиение
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На территории бывшего Абаканского завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие
Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на бывшем Абаканском заводе
23 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Два человека погибли, ещё четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом пресс-служба правительства Хакасии сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщил, что в понедельник прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского завода. Предварительной причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.

В настоящее время на месте происшествия по поручению главы Хакасии работает его заместитель Юрий Курлаев.

Спасатели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства взрыва.

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