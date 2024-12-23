В Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом

Фото: iStock/sudok1
В Петербурге шестиклассник отправился неизвестным психотропным веществом. Об этом сообщает портал 78.RU.
Отмечается, что 13-летнего школьника госпитализировали в неадекватном состоянии из дома. Он попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.
В настоящее время неизвестно, каким именно веществом отравился ребёнок, и при каких обстоятельствах оно попало в организм. Компетентными органами проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста «Фонтанки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»
В лесу Москвы обнаружили место языческого обряда с убитыми животными
«Вписка» с шестью парнями закончилась адом для 16-летней школьницы: как «золотая молодежь» из Питера насиловала подростка
В настоящее время неизвестно, каким именно веществом отравился ребёнок, и при каких обстоятельствах оно попало в организм. Компетентными органами проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста «Фонтанки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»
В лесу Москвы обнаружили место языческого обряда с убитыми животными
«Вписка» с шестью парнями закончилась адом для 16-летней школьницы: как «золотая молодежь» из Питера насиловала подростка
Анастасия Чинкова