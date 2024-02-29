В Подмосковье работник украл из цеха инструменты на 180 тысяч рублей

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Электроинструменты на сумму 182 тысячи рублей украли из цеха в подмосковном посёлке Нахабино, полиции удалось задержать похитителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал 49-летний директор предприятия. В ходе расследования полиция задержала по подозрению в совершении преступления работника цеха — 34-летнего приезжего из Алтайского края. Следствие установило, что злоумышленник дождался, когда из цеха уйдут все остальные сотрудники, вынес электроинструменты и увёз их на такси», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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