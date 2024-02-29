В Ростове-на-Дону из-за пожара в офисном здании эвакуировали более 20 человек

Фото: ГУ МЧС России
В трёхэтажном офисном здании по улице Вятской в Ростове-на-Дону возник пожар, сообщает ГУ МЧС Ростовской области.
Приехавшие спасатели вывели из помещений около 20 человек. Огонь тушили с применением автоматической выдвижной лестницы.
В МЧС сообщили, что на ликвидацию пожара были отправлены шесть единиц техники и 22 человека. В 11:50 огонь сумели локализовать. В 13:10 пожар полностью ликвидировали.
Читайте также:
Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
В Ижевске произошел крупный пожар
«В Ростове-на-Дону по улице Вятской, дом 60, горит трехэтажное офисное здание. Площадь пожара составляет 100 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек», - говорится в сообщении.
Читайте также:
Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
В Ижевске произошел крупный пожар
Сергей Калугин