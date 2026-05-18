Жителя Москвы арестовали на 15 суток за кепку
В Москве суд назначил 15 суток ареста жителю столицы из-за кепки. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Щербинский районный суд 15 мая рассмотрел дело 28-летнего Исроила У. За несколько дней до этого сотрудники правоохранительных органов проанализировали его страницу в личном блоге.
На аватарке молодого человека оказалась экстремистская символика движения АУЕ* — воровская звезда на кепке. Исроил сделал фотографию в этом головном уборе и в толстовке с надписью «СССР» в вагоне московского метро.
В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП. Мужчина пришёл в суд и признал свою вину. Суд назначил ему административный арест на 15 суток.
