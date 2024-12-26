Экс-президент «Славнефть» Юрий Суханов избил охранника в Хамовниках

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Экс-президент нефтяной компании «Славнефть» Юрий Суханов стал фигурантом скандала после того, как избил охранника, который попытался помешать ему вывезти мебель из элитной квартиры в Хамовниках. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошел 22 декабря, когда Суханов приехал в свою 260-метровую квартиру на Пожарском переулке, чтобы забрать мебель. Однако охрана дома не позволила ему войти, так как владельцем квартиры является его жена, и для вывоза имущества требовалось ее согласие.
В результате, Суханов напал на 53-летнего охранника, нанеся ему несколько ударов. Охранник получил закрытый перелом носа и ссадины, его госпитализировали.
В 2002 году против Юрия Суханова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Несмотря на то что совет директоров компании назначил его президентом, суд запретил ему исполнять обязанности и принимать решения. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения, однако позднее дело было закрыто. В 2015 году Суханов покинул пост президента «Славнефть».
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В результате, Суханов напал на 53-летнего охранника, нанеся ему несколько ударов. Охранник получил закрытый перелом носа и ссадины, его госпитализировали.
В 2002 году против Юрия Суханова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Несмотря на то что совет директоров компании назначил его президентом, суд запретил ему исполнять обязанности и принимать решения. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения, однако позднее дело было закрыто. В 2015 году Суханов покинул пост президента «Славнефть».
В Подмосковье произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» — видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова