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Экс-президент «Славнефть» Юрий Суханов избил охранника в Хамовниках

Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

Экс-президент нефтяной компании «Славнефть» Юрий Суханов стал фигурантом скандала после того, как избил охранника, который попытался помешать ему вывезти мебель из элитной квартиры в Хамовниках. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошел 22 декабря, когда Суханов приехал в свою 260-метровую квартиру на Пожарском переулке, чтобы забрать мебель. Однако охрана дома не позволила ему войти, так как владельцем квартиры является его жена, и для вывоза имущества требовалось ее согласие.

В результате, Суханов напал на 53-летнего охранника, нанеся ему несколько ударов. Охранник получил закрытый перелом носа и ссадины, его госпитализировали.



В 2002 году против Юрия Суханова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Несмотря на то что совет директоров компании назначил его президентом, суд запретил ему исполнять обязанности и принимать решения. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения, однако позднее дело было закрыто. В 2015 году Суханов покинул пост президента «Славнефть».

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В Подмосковье рецидивист обворовал более 30 частных домов
26 декабря 2024, 09:31

Полиция задержала 52-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в серии краж из частных домов и хозяйственных построек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал оконные рамы либо вскрывал замки на входных дверях в частных домах и хозяйственных постройках, расположенных в городском округе Ступино, проникал внутрь и выносил ценности. Всего с апреля текущего года злоумышленник совершил 36 краж, общая сумма причинённого ущерба составила свыше 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В результате расследования подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии по его месту жительства в Ногинске. В его доме нашли часть украденных вещей. Задержанный рассказал, что остальные вещи он продал, а деньги потратил.

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#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
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ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
26 декабря 2024, 09:11

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и членов их семей. По информации, предоставленной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины, пишет ТАСС.
По данным ФСБ, планировавшиеся покушения включали использование взрывных устройств, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами. Оперативные действия российских спецслужб позволили предотвратить возможные трагические последствия.

В ЦОС добавили, что украинские спецслужбы поставляли компоненты взрывных устройств для организации терактов против высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны, маскируя их под электробытовые приборы и запчасти.

Помимо этого, ФСБ сообщило, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.

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#фсб
#теракт
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В Подмосковье произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» — видео
МЧС России: произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» в Подмосковье
26 декабря 2024, 06:01

Фото: iStock/irene_rebrova

В подмосковной Шатуре вспыхнул пожар в торговом центре «Кузьмич», расположенном в поселке Михайловская. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
К счастью, пожарным удалось локализовать возгорание благодаря работе 29 специалистов и 10 единиц техники.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работы по ликвидации последствий пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

В ночь с 25 на 26 декабря «Радио 1» передавало, что в сети опубликовали список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев, а также список погибших россиян.

Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вылетевший неформальный саммит лидеров СНГ, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.

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«Оборонлогистика»: на борту Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см
26 декабря 2024, 05:22

Фото: iStock/Dikuch

Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.
Края пробоины были рваные. Палуба оказалась усыпана осколками.

«На судне была объявлена общесудовая тревога. (...) В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были направлены внутрь судна», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Оборонлогистики».
Судно, построенное в 2009 году, следовало под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. В «Оборонлогистике» назвали произошедшее терактом.

В результате инцидента 14 членов экипажа удалось спасти, они доставлены в порт Картахена, однако два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 морских милях от испанского берега и в 45 милях от Алжира.

Ursa Major считалось одним из крупнейших российских сухогрузов с максимальной грузоподъёмностью 9,5 тысячи тонн. На момент трагедии вес груза составлял 806 тонн.

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#информация
#теракт
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#инцидент
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«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей
В США гейскую* пару посадили на 100 лет за изнасилование усыновленных мальчиков
26 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/kieferpix

ЛГБТ* пара из США Уильям и Закари Зулок, 34 и 36 лет, были приговорены к 100 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за сексуальное насилие над двумя усыновленными сыновьями. Информацию прокуратуры округа Уолтон передает The New York Post.
Мальчики, которым сейчас 12 и 10 лет, были усыновлены Зулоками через христианское агентство для детей с особыми потребностями.

Супруги создавали видимость счастливой жизни в престижном пригороде Атланты. Имели стабильный заработок, хорошие карьеры.

Однако за фасадом «идеальной семьи» скрывался кошмар. Зулоки систематически принуждали мальчиков к сексу, снимая происходящее для порно. По данным следствия, геи*-педофилы даже хвастались своим поведением в социальных сетях.

Один из друзей семьи сообщил полиции, что Закари отправил ему личное сообщение со снимками насилия.

«Я собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди», — подписал «хороший отец».
Кроме того, следователи установили, что супруги использовали социальные сети для передачи мальчиков другим людям в рамках местного педофильского круга.

Пару арестовали в 2022 году после того, как один из предполагаемых участников «круга с особыми интересами» был пойман за скачивание детской порнографии. Он сообщил следователям о Зулоках и их «деятельности». Оба гея* признали свою вину в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев
МЧС Казахстана опубликовало список погибших при авиакатастрофе в Актау
26 декабря 2024, 04:14

Фото: iStock/Diy1

МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Среди погибших числятся: Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Тулесинов Сандибек Екибаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, её сын Жумагат Эльдар, а также Джутаева Салима Аманжоловна.

Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.

По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы, включая троих детей. Среди пассажиров находились 16 россиян (семь погибли, девять ранены), 37 граждан Азербайджана (23 погибли, 14 пострадали) и трое граждан Киргизии.

Ранее сообщалось, что стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане.

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#трагедия
#мчс
#авиакомпании
#казахстан
#смерть
#новости
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Остеопат, лечивший звезд, попался на скрытой съемке студенткок через окно
В Британии знаменитый врач Хесборг попался на слежке за переодевающимися девушками
26 декабря 2024, 03:41

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Датский остеопат Торбен Хесборг, известный своими клиентами среди оскароносных актеров и олимпийских чемпионов, арестован в Великобритании по обвинению в вуайеризме. Об этом сообщает The Standard.
Хесборга разоблачили случайно: неподалеку от женского общежития полиция заметила автомобиль с заклеенными мусорными мешками окнами. Внутри находился мужчина в черных перчатках, который оказался самим остеопатом.

При обыске машины нашли телескоп и камеру, с помощью которых Хесборг шпионил за студентками через окна их комнат.

Следствие установило, что за последние четыре года он тайно снял около 60 видео, запечатлевших девушек в момент переодевания. Под давлением улик Хесборг признал свою вину. Сейчас он находится под арестом, а судебное заседание назначено на 9 января.

Как выяснилось, Хесборг переехал в Великобританию из Дании в 1984 году, женат и имеет взрослую дочь. Среди его известных клиентов — актеры Марк Райлэнс и Мадс Миккельсен, легкоатлет Йохан Блейк и певица Беверли Найт.

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#полиция
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#врач
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МВД Сирии сообщило о гибели 14 и ранениях 10 силовиков в засаде в Тартусе
26 декабря 2024, 02:54

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Силы безопасности переходного правительства Сирии попали в засаду под Тартусом, где проводили операцию против сторонников бывшего режима. Как сообщает агентство SANA, 14 бойцов погибли, еще 10 получили ранения.
Министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман заявил агентству, что нападение произошло при преследовании вооруженных элементов в окрестностях Тартуса, города на средиземноморском побережье.

«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», — сообщил министр.
Ранее, в ходе задержания высокопоставленного офицера бывшего режима, в самом Тартусе погибли девять сотрудников правоохранительных органов. Ситуация в регионе остается напряженной: в Тартусе, Латакии, Джебле и Хомсе прошли акции протеста алавитов, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.

Для подавления беспорядков власти ввели комендантский час и отправили подкрепления в прибрежные районы, обвиняя сторонников экс-президента Башара Асада в подстрекательстве к мятежу.

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#нападение
#сирия
#смерть
#полиция
#мвд
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Бенгальский тигр порвал пожилого мужчину на ошметки
В Индии бенгальский тигр набросился на 60-летнего жителя в горах и съел его
26 декабря 2024, 02:35

Фото: iStock/Anupam Roy

В индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.
В какой-то момент Кармакар отбился от группы, и больше его никто не видел.

На следующий день в окрестностях деревни Силгхат-Сонари были обнаружены разрозненные и частично съеденные останки. По словам местных жителей, ошметки трупа могли принадлежать только Кармакару.

Сообщается, что 21 декабря убивший мужчину тигр-людоед атаковал еще одного человека, но пострадавший выжил и сейчас находится в больнице.

Возмущенные жители деревни вышли на акцию протеста у полицейского участка, обвиняя власти в неспособности обеспечить безопасность. По их словам, в регионе не создано условий для защиты как людей, так и дикой природы.

Ранее «Радио 1» передавало, как в Индии тигр кроваво разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле. Многие нападения хищников на пожилых людей в Индии становятся для них смертельными, в то время как молодые люди с попеременным успехом отбиваются и пытаются привлечь внимание властей к опасности в территории.

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