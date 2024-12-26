В Подмосковье произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» — видео

Видео: МЧС России
В подмосковной Шатуре вспыхнул пожар в торговом центре «Кузьмич», расположенном в поселке Михайловская. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
К счастью, пожарным удалось локализовать возгорание благодаря работе 29 специалистов и 10 единиц техники.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работы по ликвидации последствий пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
В ночь с 25 на 26 декабря «Радио 1» передавало, что в сети опубликовали список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев, а также список погибших россиян.
Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вылетевший неформальный саммит лидеров СНГ, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.
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Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работы по ликвидации последствий пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
В ночь с 25 на 26 декабря «Радио 1» передавало, что в сети опубликовали список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев, а также список погибших россиян.
Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вылетевший неформальный саммит лидеров СНГ, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.
Читайте также:
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«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за изнасилование детей
МВД Сирии сообщило о гибели 14 и ранениях 10 силовиков в засаде в Тартусе
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева