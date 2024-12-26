В Подмосковье произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» — видео

ЛГБТ* пара из США Уильям и Закари Зулок, 34 и 36 лет, были приговорены к 100 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за сексуальное насилие над двумя усыновленными сыновьями. Информацию прокуратуры округа Уолтон передает The New York Post.