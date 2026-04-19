На выступлении в цирке Ростова-на-Дону тигр бросился на зрителей
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрителей на выступлении в цирке на проспекте Нагибина. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Происшествие развернулось в цирке династии Догавлюк. Дрессировщица готовилась выполнить трюк с хищниками. В этот момент специальное ограждение резко начало опускаться. Звери испугались защитной сетки, спрыгнули со своих мест и начали драться.
Один из тигров резко перепрыгнул через упавшую сетку и бросился к зрителям. В зале началась паника. Людей вывели на улицу. Никто не пострадал. Цирк, по предварительной информации, приостановил работу.