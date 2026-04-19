На трассе в Забайкалье произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей
На 218-м километре федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск» в Могойтуйском районе Забайкальского края столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, водители не соблюдали дистанцию, что и привело к аварии. В результате происшествия никто не пострадал, но владельцы машин понесли материальный ущерб.
Сотрудники ведомства предупредили водителей об ухудшении погодных условий на трассах региона: ожидается сильный ветер и снижение видимости. ГИБДД призвала автомобилистов соблюдать осторожность.
Позже Госавтоинспекция объявила о закрытии движения для всех видов транспорта на участке от Могойтуйского до Борзинского районов (190–371 км трассы А-350) до 23:00 мск.
