Россиянин с заведённой бензопилой и ножом напал на соседа
В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, который напал на соседа с заведённой бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Конфликт произошёл 12 ноября прошлого года в селе Усть-Изес. Злоумышленник зашёл в жилище соседа с работающей бензопилой и направил инструмент на оппонента. Потерпевший оказал агрессору сопротивление и выбил инструмент из его рук.
Однако на этом нападавший не остановился. В ходе борьбы он схватил нож и ударил мужчину в туловище. Пострадавший оказал активное сопротивление, что помешало нападавшему довести свой умысел до конца. Суд рассмотрит уголовное дело по существу 16 июня.
Ранее сообщалось об инциденте на востоке Москвы. На улице Алтайской мужчина задушил 28-летнюю беременную девушку.
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