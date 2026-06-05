Россиянин с заведённой бензопилой и ножом напал на соседа

05 июня 2026, 12:51

В Новосибирской области мужчина с заведённой бензопилой напал на соседа

Фото: Istock/porpeller

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, который напал на соседа с заведённой бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.