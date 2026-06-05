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Восьмилетний ребёнок пострадал при столкновении двух гидроциклов в Краснодаре

Фото: Istock/timltv

В Краснодаре столкнулись два гидроцикла. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент привёл к травме восьмилетнего мальчика.



Предварительно, один гидроцикл двигался по акватории, выполнял поворот и объезжал стоящее судно. В этот момент в него врезался второй гидроцикл. От удара техника резко подскочила, после чего перевернулась вместе с пассажирами. Люди оказались в воде.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они вызволили пострадавших из воды и оказали им первую помощь. Медики оценивают состояние ребёнка. Точные обстоятельства столкновения выясняют специалисты.

Ранее сообщалось о ДТП в Воронеже. Там двухлетний ребёнок за рулём автомобиля въехал на площадку с детьми.

Ольга Щелокова

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