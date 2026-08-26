В Турции пуля из тира соседнего отеля ранила 11-летнюю девочку из России
В турецком Сиде пуля с территории соседнего отеля попала в 11-летнюю девочку и причинила ей рваную рану плеча. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл на территории пятизвёздочного отеля, где отдыхала семья пострадавшей. Девочка вместе с матерью направлялась через сад к пляжу. В какой-то момент ребёнок почувствовал резкую боль в плече — на коже образовалась небольшая рваная рана.
Мать немедленно обратилась к персоналу отеля, и сотрудники выдвинули версию, что пуля могла прилететь из тира, который работает в соседнем отеле. Медики в госпитале осмотрели девочку и зафиксировали ссадину и гематому. Никаких других серьёзных повреждений врачи не обнаружили.
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