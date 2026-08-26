Жительницу Воронежской области обвиняют в истязании внучки и угрозах убийством
В Воронежской области суд рассмотрит дело 59-летней гражданки. Как сообщает региональный Следственный комитет, женщину обвиняют в истязании 11-летней внучки и угрозах убийством.
Установлено, что с 15 февраля по 18 апреля фигурантка в состоянии алкогольного опьянения систематически применяла насилие к ребёнку, оскорбляла девочку и угрожала ей убийством, причиняя физические и нравственные страдания.
Обвинение предусматривает ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в зависимости от виновного). Обвиняемая признала вину и раскаялась. Суд избрал для неё подписку о невыезде. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направили в суд.
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