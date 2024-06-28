В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов

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Полиция Подмосковья ночью с помощью квадрокоптера выявила нелегалов на сельскохозяйственном участке. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что 45 иностранцев будут выдворены из страны.
В полицию поступила информация о незаконном пребывании иностранцев на участке в деревне Яковлево.
Против 46 нелегалов составлены протоколы за незаконную трудовую деятельность. Четверо привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.
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«Полиция использовала квадрокоптер с термальной камерой для обследования территории. Данные подтвердили наличие нелегалов. В ходе рейда задержаны иностранцы из ближнего зарубежья, работавшие на участке без документов и проживавшие в вагончиках», — сообщила Волк.
Против 46 нелегалов составлены протоколы за незаконную трудовую деятельность. Четверо привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.
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Артем Кузьмин