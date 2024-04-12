В частном доме в Пушкине обнаружили около 50 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Почти 50 нелегальных мигрантов из Африки и Средней Азии выявили полицейские в одном из частных домов на улице Центральная в подмосковном Пушкине в ходе рейда, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«В отношении 47 иностранцев полицейские составили протоколы в связи с нарушением режима пребывания на территории Российской Федерации. На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Все они будут выдворены из страны», — говорится в сообщении.В настоящее время ведётся полицейское расследование по факту организации нелегальной миграции, устанавливаются замешанные в этом преступлении.
Ранее в Минтруда Таджикистана сообщили, что после теракта в «Крокус Сити Холле» фиксирует отток мигрантов из России.
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